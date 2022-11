Polícia prende namorado suspeito de matar técnica de enfermagem no Rio

Um homem suspeito de matar a namorada, que era técnica de enfermagem, foi preso na noite de sexta-feira, 18, no Rio de Janeiro. Iago Lacé Falcão, de 26 anos, se apresentou à delegacia mais de 72 horas após o ocorrido, saindo da situação de flagrante. Ele confessou o crime e a ocultação do cadáver.

Segundo a advogada de Iago, o suspeito se apresentou às 23h à Divisão de Homicídios. Ele passou a manhã de sábado na unidade policial e foi levado para o presídio de Benfica.



A prisão de Iago foi decretada na sexta pelo Tribunal de Justiça, com a decisao do juiz Adriano Celestino Santos, da 1ª Vara Criminal da Capital. O magistrado determinou que o suspeito eja preso temporariamente por 30 dias e considerou que a prisão é imprescindível para as investigações do inquérito policial, com indícios de autoria do crime.

"Assim, ante a presença dos requisitos legalmente exigidos, e considerando as circunstâncias concretas do fato, defiro o pedido de prisão temporária de Iago Lacé Falcão, pelo prazo de 30 dias. Expeça-se o respectivo mandado de prisão temporária" diz trecho da decisão.

Iago e Rita de Kássia Nogueira, de 27 anos, mantinham um relacionamento há cerca de 2 meses. A técnica desapareceu na noite do último domingo, 13, após sair com o suspeito. Um vídeo feito por câmeras de segurança registrou o momento em que os dois deixam a casa onde Rita morava com a família, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, por volta de 21h30.

Rita foi assassinada na madrugada de segunda-feira. Segundo a defesa da família da vítima, um laudo do Instituto Médico-Legal (IML) apontou que ela foi morta por asfixia mecânica. O laudo ainda aponta que ela apanhou antes de morrer, pois tinha manchas roxas pelo corpo. Não foi possível indicar se ela foi estrangulada ou esganada, já que o corpo estava em estágio avançado de decomposição.

Segundo a família da jovem, na tarde de segunda, a mãe da Rita tentou contato com Iago, já que a filha não respondia as mensagens nem retornava ligações. O suspeito disse que Rita estava alterada na noite anterior e pediu para descer do carro no meio do caminho, em uma ponte em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio. Após responder a mãe da jovem, o estudante apagou todas as redes sociais e a família não conseguiu mais contato.

Na noite de segunda-feira, Marconildo dos Santos, pai da jovem, registrou o desaparecimento na 57ª DP (Nilópolis). O corpo de Rita só foi encontrado na noite de terça-feira, após o suspeito do crime indicar o local da ocultação do cadáver. O corpo estava em uma casa abandonada que pertence a sua família, em Bento Ribeiro, também na Zona Norte da capital fluminense.