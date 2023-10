Polícia prende suspeito de tentativa de homicídio contra Mingau

Um terceiro suspeito de participação na tentativa de homicídio do baixista Mingau, da banda Ultraje a Rigor, foi preso na terça-feira, 26. Segundo o delegado Marcelo Russo, outros dois homens permanecem foragidos.

“Nós estamos agora fechando o cerco no fechamento total da conclusão das prisões. Não descartamos a possibilidade, enquanto as prisões vão ocorrendo, de identificarmos outros elementos que, porventura, também possam ter participado da empreitada criminosa que vitimou o Mingau, então nós estamos ainda progredindo”, ressaltou o policial.

A polícia apreendeu oito armas e realizou perícia na arma e no projétil utilizado no dia do crime.