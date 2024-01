Policial é preso após agredir mulher e atirar contra delegada no bar | A TARDE

Um agente da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi preso em flagrante por agredir uma mulher e atirar no pé de uma delegada que tentava defendê-la. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 27, em um bar no Distrito Federal.

A confusão foi registrada pela câmera de segurança do local e nas imagens, o agente aparece puxando o cabelo da mulher que estava sentada ao seu lado e que, em seguida, se levantou para sentar do outro lado da mesa.

Logo depois, a delegada começou a discutir com o homem, que se levantou e foi para cima da mulher. Um terceiro envolvido tentou separar a briga O homem, então, apontou a arma para os envolvidos na confusão, que se afastam.

A delegada continuou tentando dialogar com o policial e o homem disparou contra ela. A delegada foi levada para o hospital para retirar os estilhaços no pé.

Investigação

De acordo com a Polícia Civil, o agente foi autuado em flagrante por disparo de arma de fogo, lesão corporal e vias de fato. A Corregedoria da PCDF disse que instaurou um procedimento disciplinar para investigar o caso.

A Polícia Militar do Distrito Federal informou que encontrou o suspeito próximo ao bar. Após os policiais militares realizarem a abordagem e pegarem a arma, ele foi conduzido à corregedoria da PCDF.