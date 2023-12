Policial federal é morto em briga com PM no Rio | A TARDE

O policial federal Francisco Elionezimo Braga Oliveira, de 38 anos, foi morto por um policial militar, na noite de sábado, 17, no quiosque K8, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe do 31º BPM foi acionada para o endereço, na Avenida do Pepê, com chamado afirmando que “um homem armado num quiosque ameaçava pessoas”. Ao chegar, militares, segundo nota da corporação, encontraram o policial federal com arma em punho, fazendo ameaças a um dos PMs que atirou para se defender.

Ainda segundo a PM, o policial federal desferiu um tapa na cara do militar durante uma tentativa de diálogo. Duas mulheres que estavam no local também tentaram interferir. Uma delas foi atingida. Identificada como Thamires Duarte, de 34 anos, ela foi encaminhada para o Hospital Lourenço Jorge, também na Barra da Tijuca.

Segundo a Polícia Militar, Thamires foi atingida nas nádegas. Foi nesse momento que o agente da PF teria afastado as mulheres e ido em direção ao PM, com a arma em punho, momento em que o policial militar atirou.

A Polícia Militar informou também que o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o policial federal não resistiu ao ferimento e morreu.