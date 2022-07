Polícias Civil e Militar fazem megaoperação no Complexo do Alemão

Uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar - Bobe e Core, foi iniciada na manhã desta quinta-feira, 21, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Militar (PMERJ), a ação é uma resposta a criminosos que "atacaram intensamente" uma base da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) localizada na Fazendinha, uma das comunidades do complexo, para tentar intimidar e impedir a ação das forças de segurança no morro.

Moradores da localidade relatam nas redes sociais o intenso tiroteio e a presença de veículos blindados, de helicóptero sobrevoando a favela e muitos policiais a pé.

Os criminosos estariam colocando fogo em barricadas, jogando óleo na via, e utilizando populares não armados para desviar a atenção e facilitar a fuga. Uma mobilização de mototaxistas teria sido iniciada para oferecer uma oportunidade de fuga aos suspeitos.

O policiamento no entorno do ‘Alemão’ está sendo reforçado para impedir deslocamentos.

Interligada a esta operação, uma outra acontece nas comunidades do Juramento e Juramentinho, nos bairros de Vicente de Carvalho e Tomas Coelho.