Ponte entre RS e SC desaba após limite de pessoas ser extrapolado

Uma ponte que liga as cidades de Torres, no Rio Grande do Sul, e Passo das Travessias, em Santa Catarina, desabou na madrugada desta segunda-feira, 20. Com capacidade máxima para suportar 20 pessoas, a ponte contava com 100 pessoas no momento do acidente.



Pelo menos 30 pessoas precisaram ser resgatadas da água, dezesseis já receberam atendimento médico em Torres e uma ainda está desaparecida. Os bombeiros seguem na busca.

Segundo as prefeituras de Torres e de Passo das Travessias, que dividem a responsabilidade pela ponte, a manutenção estava em dia. O local, porém, não contava com fiscalização. Parte das pessoas voltava de festa que acontecia em Passo das Travessias.