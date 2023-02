Por desastres naturais, 49% da população se mudará nos próximos anos

Uma pesquisa do Instituto Ipsos, feita em 34 países, destaca que 49% dos brasileiros acreditam que vão precisar mudar de endereço nos próximos 25 anos por causa das mudanças climáticas. O Brasil, que recentemente registrou uma tragédia climática no litoral paulista, é o 3º colocado do ranking mundial.

O índice está acima da média global, que é 35%. O primeiro colocado do ranking é a Índia, onde 65% das pessoas acham que vão precisar se mudar por causa das alterações bruscas no clima.

No Brasil, 71% dos entrevistados disseram crer que as mudanças climáticas terão um efeito severo nos locais onde moram já nos próximos 10 anos. A média global neste cenário é idêntica à registrada no Brasil: 71%. Em Portugal, 88% concordam com esta projeção, o maior percentual entre as nações que integram o estudo.

Além disso, 63% dos brasileiros afirmaram que as mudanças climáticas já tiveram um efeito grave onde vivem. A média global é de 56%. O primeiro colocado da lista é o México, que registrou índice de 75%.

A pesquisa ‘Climate Change: Severity of Effects and Expectations of Displacement’ foi realizada pela Ipsos entre julho e agosto de 2022 com 23.507 entrevistados, em 34 países: África do Sul, Alemanha, Austrália, Argentina, Arábia Saudita, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colômbia, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Holanda, Hungria, Índia, Indonésia, Irlanda, Itália, Japão, Malásia, México, Peru, Polônia, Portugal, Romênia, Suécia, Suíça, Tailândia e Turquia.