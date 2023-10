PRF identifica 28 agentes presentes em hospital onde estava Heloísa

A Polícia Rodoviária Federal diz ter identificado os 28 agentes que foram ao hospital onde estava internada a menina Heloísa, de 3 anos, que morreu após ser baleada em uma abordagem da PRF no Arco Metropolitano, na Baixada Fluminense. O Ministério Público Federal avalia a ida dos policiais ao local como tentativa de intimidação.

Segundo a tia da garota, , Rayra Fernanda, contou que os 28 policiais estiveram no hospital na noite do ocorrido e que os agentes chegaram a pedir para retirar materiais de dentro do carro da família.

Heloísa dos Santos Silva ficou sete dias internada na unidade hospitalar, mas não resistiu