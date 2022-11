PRF prende 49 pessoas em 8 dias de atos antidemocráticos nas rodovias

A Polícia Rodoviária Federal prendeu 49 pessoas em oito dias de atos antidemocráticos em rodovias federais. Desde o segundo turno das eleições, dia 30 de outubro, apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), protestam contra o resultado das eleições, que teve Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como vencedor na disputa pelo Palácio do Planalto.

A atuação da PRF só foi mais efetiva na terça, 1º de novembro, após determinação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, para que o governo adotasse "todas as medidas necessárias e suficientes" para desobstruir as rodovias.

De acordo com a PRF, foram 13 prisões em Santa Catarina, cinco em Mato Grosso do Sul, cinco no Espírito Santo, quatro no Rio Grande do Sul, quatro em Minas Gerais, três em Pernambuco, duas em Goiás, duas no Maranhão, duas em Rondônia, duas no Paraná, duas em São Paulo, duas no Rio de Janeiro, uma em Mato Grosso, uma em Roraima e uma no Rio Grande do Norte.

Segundo os boletins de ocorrência obtidos pela Folha, após receberem voz de prisão, os protestantes foram levados para delegacias e liberados após a assinatura do termo circunstanciado (registro de crime de menor potencial ofensivo para envio ao Juizado Especial Criminal).

O coordenador-geral de Comunicação Institucional da PRF, Cristiano Vasconcellos da Silva, informou que não há mais bloqueios e interdições nas rodovias, e que a voz de prisão é dada pela PRF e o preso é encaminhado para a delegacia, mas a força de segurança não tem responsabilidade sobre a manutenção ou não da detenção.

"O foco da operação é desobstruir as vias e garantir o direito de ir e vir da população, usando efetivo, armamento e equipes especializadas. A gente agiu da melhor maneira possível, nem sempre há efetivo para garantir que as pessoas possam circular e efetuar as prisões ao mesmo tempo. A PRF chegou a ter 417 pontos de manifestação ao mesmo tempo", disse.