PRF registra 27 pontos com manifestações em rodovias federais

Os pontos com registros de manifestações em rodovias federais subiram para 27 em todo o país, segundo boletim divulgado neste sábado, 19, pela Polícia Rodoviária Federal.

Desde o segundo turno das eleições, bolsonaristas radicais protestam contra o resultado das urnas que elegeu Lula (PT) como o próximo presidente do país.

Segundo a PRF, são nove pontos com interdições com o fluxo parcialmente interrompido e outros 18 pontos com bloqueio total.

Os bloqueios estão concentrados em três Estados: Paraná, Pará e Mato Grosso. Dos nove registros, seis são em Mato Grosso. Segundo a PRF, 1.173 manifestações foram desfeitas desde 31 de outubro.

No início do mês, Bolsonaro gravou um vídeo afirmando que os manifestantes não podem impedir o direito de ir e vir das pessoas.

"Quero fazer um apelo a você: desobstrua as rodovias. Isso não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas, não vamos perder nós aqui a nossa legitimidade. Outras manifestações estão fazendo pelo Brasil todo, em praças, fazem parte do jogo democrático".