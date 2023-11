Rio notifica mais de 15 mil ações de violência contra mulheres | A TARDE

A cidade do Rio de Janeiro registrou 15.267 ações de violência contra as mulheres em 2022. Do total, 10.057, ou 65,87%, eram adultas na faixa etária de 20 a 59 anos. Além disso, 63,4% eram negras, sendo que 17,8% pretas e 45,6% pardas.

Os dados fazem parte da 3ª edição do Mapa da Mulher Carioca, elaborado pela Secretaria Municipal de Políticas e Promoção da Mulher do Rio (SPM-Rio) e apresentado na última segunda-feira, 6.

Nos tipos de violências interpessoais mais notificadas em mulheres de 20 anos a 59 anos e residentes na capital, a física teve maior percentual (90,20%), seguida da psicológica (31,90%) e da sexual (11,40%). O documento diz que não totaliza 100% porque a variável permite mais de uma opção. A cada uma hora uma mulher sofreu pelo menos uma violência interpessoal como física, sexual e psicológica.

De acordo com o levantamento, no perfil do agressor nas violências interpessoais na mesma faixa etária, 76,3% eram do sexo masculino e 64,3% parceiros íntimos e pessoas conhecidas. A maior parte desse percentual (52,9%) é formada por cônjuge, ex-cônjuge, namorado, ex-namorado. Outros 11,4% eram pessoas conhecidas.

A 3ª edição do Mapa da Mulher Carioca foi apresentada durante a 22ª Conferência do Observatório Internacional da Democracia Participativa 2023 (OIDP), cujo tema foi “Democracia Participativa para Cidades Diversas, Inclusivas e Transparentes”.