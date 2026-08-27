Saiba como o raio-X da PF enxerga o interior das malas em aeroportos
Texto: Máquinas de Raio-X da Polícia Federal permitem analisar o conteúdo de centenas de malas sem a necessidade de abri-las, criando imagens internas em instantes.
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Texto: A tecnologia foi decisiva na apreensão de R$ 510 mil em espécie no Aeroporto de Congonhas, demonstrando o poder de identificação do equipamento.
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Ao atingir a bagagem, a radiação reage de forma diferente a cada material, permitindo que o sistema identifique objetos metálicos e não metálicos
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Além do Raio-X comum, novos tomógrafos computadorizados agora geram imagens em 3D detalhadas, aumentando a precisão da inspeção
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