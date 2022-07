Secretário da Pessoa com Deficiência é acusado de agredir mulher surda

O secretário-adjunto da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de São Paulo, Vinicius Schaefer, foi acusado de agressão pela ex-namorada, Laís Gonçalves da Costa Chaves, de 32 anos. O caso corre em segredo de Justiça.



Vinicius e Laís se conheceram pela internet em 2013, quando ele morava em São Paulo e ela em Belo Horizonte. Surdos, os dois tinham em comum a luta por direitos das pessoas com deficiência. Em 2020 os dois se encontraram pessoalmente pela primeira vez e em seguida começaram uma relação de namoro, que durou um ano e meio.

Laís alega que as agressões, a princípio, eram psicológicas. Passaram a ser físicas, com chacoalhada, empurrão e aperto nos braços, para em seguida também se tornar perseguição, com tentativas de causar danos profissionais. Vinicius nega as acusações. Com informações do site Universa.