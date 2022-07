Seminário online promove diálogo inter-religioso Brasil/Portugal

O Seminário Internacional pelo diálogo inter-religioso Brasil-Portugal traz o tema: "Laicidade do Estado, liberdade e respeito: Caminhos para Justiça Social e Direitos Humanos" para ser debatido no dia 23 de julho, pela plataforma Zoom.

A transmissão começará às 14h no horário de Brasília e às 18h no horário de Lisboa. Para se inscrever e participar na Sala do Zoom, é necessário se cadastrar no link do forms.

O evento, realizado pelo Setorial Nacional Inter-religioso do PT, a Secretaria de Relações Internacionais (SRI) e o Núcleo do PT Lisboa, vai reunir palestrantes de diversas confissões religiosas para dialogar durante o Seminário, que também vai pautar a criação do Comitê Popular do Diálogo Inter-Religioso.

Confira os palestrantes:



Lucilia Lopes – Pastora consagrada pela Igreja Batista Missionária desde dezembro se 2018. Atuando como pastora auxiliar na V Família Missionária no bairro Hernane Sá em Ilhéus Bahia. Responsável por implantação, acompanhamento e discipulado de Ministério com pessoas surdas e ouvintes. É pastora Bilíngue (Português X Libras), e possui formação em andamento de aprofundamento teológico pelo Invisble College. Professora das disciplinas: Libras para obreiros , Teologia da Oração e Missões no Seminário Teológico Missionário em Ilhéus- Bahia.

Fábio Santos - Presidente da Abrepaz - Associação Brasileira Espírita de Direitos Humanos e Cultura de Paz. Espírita desde os 15 anos, tendo atuado no movimento espírita em Goiás e no Brasil em ações na Federação Espírita do Estado de Goiás (FEEGO) e na Federação Espírita Brasileira (FEB). Desde 2018 atua no movimento espírita progressista, sendo um dos fundadores da Abrepaz e seu atual presidente, e em constante diálogo e articulação com diversos outros coletivos espíritas progressistas no Brasil e no Exterior. Ativista em Direitos Humanos e Cultura de Paz. Instrutor de Esperanto com Certificação na Língua Internacional Esperanto, em 2019, pela Universidade ELTE da Hungria, nível C1.Conferencista na (Conferência Internacional de Saúde Quântica - CISQ 2012, em Gramado-RS.

Bàbá Pedro de Lògún - Bàbáloòrìṣà e Presidente da Associação Ilé Àṣẹ Ìgbà Mérìndínlógún ỌDZṣùn Cultural Beneficente e Religiosa. Bacharel em Administração de Empresas e especialista em Marketing Digital, Produtor Cultural, Jornalista de profissão e pesquisador das Religiões de Matriz Africana.

Maria Julieta Mendes Dias, - Religiosa do Sagrado Coração de Maria. Teóloga na Universidade Pontifícia de Salamanca; fiz a Licenciatura e Mestrado em Ciência das Religiões na Universidade Lusófona – Lisboa.

Eunice Pirkodi Caetano Moraes Tapuia - graduada em Licenciatura Intercultural Para Formação e Habilitação em linguagem pela Universidade Federal de Goiás (2011). Especializada em Gestão Pedagógica pela Universidade Federal de Goiás, Mestra em Performances Culturais pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente é Doutoranda em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás, e pesquisadora FAPEG. Ativista indígena, mãe, artista, representante do Português Indígena na Década das Línguas Indígenas na UNESCO, integrante da comissão da Coletiva das Mulheres Indígenas e Quilombolas do estado de Goiás Gira Leodegaria de Jesus, integrante do Grupo de pesquisa OBIAH e do Projeto Goiás+300, secretária da Associação dos Índios Tapuios do Carretão- ATICAR, conselheira no Conselho Municipal da Prefeitura de Nova América-GO e comtemplada no edital Aldir Blanc 2021 e da FUNARTE 2021.

Jayme Fucs Bar - Rabino secular humanista e empresário de Turismo em Israel e Portugal