Serviços de cura ao vivo do Healing Streams acontece em outubro | A TARDE

Os serviços de cura ao vivo Healing Streams com o pastor Chris Oyakhilome acontecem entre os dias 27 e 29 de outubro, a partir das 12h. O evento gratuito acontecerá de modo virtual e presencial em um dos centros de cura física, além disso, o evento também promove restauração espiritual.

A inscrição do evento é gratuita e já está aberta para os serviços de cura ao vivo. É necessário se inscrever através do site para garantir o lugar. O programa será transmitido ao vivo para participantes de todo o mundo no Healing Streams TV.

As edições anteriores deste evento, como o “Um Encontro com o Destino nas Healing Streams”, de julho de 2023, testemunharam várias histórias de cura, salvação e transformação. O evento promete libertar as pessoas de décadas de dor e livrá-las de doenças que pareciam incuráveis.