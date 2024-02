"Sistema carcerário é celeiro pro crime organizado", afirma ministro | A TARDE

Em café da manhã com a imprensa nesta sexta-feira, 2, para apresentar o balanço de 2023 da pasta, o ministro dos Direitos Humanos, Sílvio Almeida, afirmou que vê o sistema carcerário do Brasil como um "celeiro pro crime organizado". Segundo ele, o Estado precisa ter consciência disso para agir e ir no cerne do problema.

"O problema todo do sistema carcerário, ao contrário do que podemos pensar, envolve a ausência do Estado.O sistema carcerário virou um celeiro do crime organizado. Se não tivermos essa noção, vamos continuar enxugando gelo”, pontuou.

O ministro criticou ainda a possibilidade da privatização de unidades prisionais e socioeducativas, caracterizando a hipótese como "inaceitável".

“Isso não pode ser feito. Conhecemos a história: “Ah! Mas é só [a privatização] da estrutura [da unidade]”; “É só para construir o prédio. Sabemos que, no fim das contas, isso vira privatização da execução da pena, algo que não pode acontecer. E não pode acontecer não só por vontade política, mas porque é inconstitucional, ilegal”, disse.

Ainda de acordo com o ministro, a assessoria jurídica da pasta elaborou um parecer apontando a inconstitucionalidade da concessão de unidades prisionais e socioeducativas a grupos privados.

Guerra cultural

O ministro pontuou ainda que há uma disputa cultural entre o campo progressista e a extrema-direita, representada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no país e que essa última está ganhando.

"A gente está num momento de disputa da memória. Olha só como a extrema-direita, nesse sentido, está muito mais unificada, organizada. Eles estão disputando a memória do 8/1 que foi ano passado, dizendo que não foi [como se diz]. Imagina o que eles fazem com a memória do que aconteceu no dia 1º de abril de 1964? O que, nós que acreditamos na democracia, estamos fazendo para disputar os sentidos da vida, da memória?", questionou.

"Estamos falhando demais nisso. A gente não está na disputa como ela tem que ser feita. E a extrema-direita está. Eles entenderam que o mundo é possibilidade, o mundo é o possível”, disse.