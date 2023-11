STF define pena de mais 5 réus condenados por atos do 8 de Janeiro | A TARDE

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu entre 13 anos e 16 anos e 6 meses de prisão as penas de mais 5 condenados pelos atos do 8 de Janeiro.

Os réus já haviam sido condenados na última terça-feira, 7, quando se encerrou o julgamento no plenário virtual do Supremo, em que os ministros votam de forma remota, sem debate direto. Entretanto, na ocasião não houve consenso sobre a dosimetria das penas, que é o cálculo que leva à sentença final.

Nesta sexta-feira, 10, foi publicada decisão média, que fez uma ponderação entre os diferentes entendimentos, resultando na pena final. Os 5 réus foram presos no Palácio do Planalto, em flagrante, pela Polícia Militar.

Cada um foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) pelos crimes de associação criminosa armada, abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e depredação de patrimônio protegido da União.

Com mais essas condenações, chega a 25 o número de condenados pelo Supremo por envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de Janeiro.

Veja as novas penas:

- Fabricio de Moura Gomes, de 45 anos, de São Paulo; recebeu pena de 16 anos e 6 meses.

- Moisés dos Anjos, 61 anos, de São Paulo; pena de 16 anos e 6 meses

- Jorginho Cardoso de Azevedo, de 62 anos, de São Paulo; pena 16 anos e 6 meses

- Rosana Maciel Gomes, 50 anos, de Goiás; pena de 13 anos e 6 meses

- Osmar Hilbrand, de 53 anos, de Minas Gerais; pena de 13 anos e 6 meses.