STF delibera para que Congresso defina regra da licença-paternidade | A TARDE

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para determinar que o Congresso Nacional formule em até 18 meses uma lei que estipule o prazo de licença-paternidade para trabalhadores.

Entre os oito ministros, sete consideraram ter havido omissão do parlamento para legislar a questão, enquanto o relator do caso, o ex-ministro Marco Aurélio, votou contrariamente ao pedido da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS).

A CNTS fez o pedido com base no inciso XIX do artigo 7º da Constituição, que garante o direito à licença-paternidade. Atualmente, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) estipula que o prazo da licença-paternidade é de cinco dias, prorrogáveis por 15.

Em seu voto, a ministra Rosa Weber considerou que "o modelo de licença-paternidade reduzido faz recair sobre a mulher uma carga excessiva de responsabilidade em relação aos cuidados com o recém-nascido, reforçando estereótipos de gênero incompatíveis com a igualdade de direitos entre homens e mulheres" e que portanto a licença-paternidade deve ser equiparada, no que couber, com a maternidade, que atualmente é de 120 dias.

A expectativa é de que o Congresso defina as regras sobre o novo regimento nos próximos 18 meses. Em caso de não haver definição, a decisão pode voltar para o colo do STF. Em seu voto, o ministro Luís Roberto Barroso apontou tal solução.

"Entendo que é o caso de adotar uma solução intermediária, que estabeleça um diálogo com o Congresso Nacional. Por um lado, em prestígio à solução temporária adotada pelo legislador constituinte, não é prudente estabelecer, antes do fim do prazo assinalado, o regramento aplicável", pontuou.