A passagem do Super El Ninõ pelo Brasil continua causando consequências severas no clima. De acordo com uma análise divulgada pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o país registrará pelo menos seis ondas de calor até dezembro de 2026.
Especialistas apontam que as regiões brasileiras serão afetadas com temperaturas elevadas, períodos de estiagem e aumento do risco de incêndios florestais. O crescimento pode chegar a marca de 3°C acima do normal.
Os primeiros efeitos já poderão ser sentidos ainda no mês de setembro , com calor intenso no Centro-Sul e aumento das chuvas na Região Sul. As regiões Norte e Nordeste sofrerão maiores consequências com o calor intenso.
Super El Niño ameaça Brasil com 6 ondas de calor até dezembro de 2026