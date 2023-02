Suspeito de roubar o carro de Péricles confessa crime e é preso em SP

Um dos suspeitos de roubar o carro do cantor Péricles, 53, foi preso nesta quarta-feira, pela Divecar (Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptações de Veículos e Cargas).

O crime ocorreu na noite de quinta-feira, 16, em Santo André, na Grande São Paulo. Além do veículo, o cantor teve outros pertences levados.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o suspeito foi identificado como Guilherme Shiozuka, de 23 anos. Ele teria sido o responsável por conduzir o veículo usado durante o crime.

O roubo contou ainda com a participação de um segundo criminoso, ainda não encontrado. Segundo Guilherme, as placas do automóvel foram descartadas após o roubo.

Guilherme Shiozuka já era procurado pela Polícia Civil por suspeita de roubo e tinha a prisão decretada por assalto.