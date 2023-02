Suspeito de roubar Péricles diz que vendeu carro de luxo por R$ 12 mil

O homem que assaltou e levou o carro do cantor Péricles admitiu ter vendido o veículo, que é avaliado em R$ 300 mil, para um desmanche na zona leste de São Paulo. De acordo com a polícia, Guilherme Shiozuka, 23 anos, ainda teria dividido o valor que conseguiu com o produto roubado com um comparsa, responsável por abordar o artista no dia do crime.

Guilherme era vizinho do pagodeiro e foi preso na quarta-feira, 22. O assaltante afirmou que recebeu R$ 12 mil pelo carro roubado. Já o comparsa ainda não foi achado pelos agentes.

Leia Mais: Carro do cantor Péricles é encontrado em desmanche

Em depoimento, o suspeito afirmou que jogou fora as placas do automóvel após o assalto. O homem já era procurado pela Polícia Civil como suspeito de um assalto. Em 2022, ele já havia roubado duas mulheres que chegavam em casa, na zona leste de São Paulo, em uma Mercedes.

Segundo o portal Uol, uma delas se casaria no mesmo dia e estava com o vestido de noiva. Na ação, o irmão da vítima foi baleado quando saiu para tentar socorrer a irmã. Ele então teve prisão decretada pelo crime de tentativa de latrocínio. Além disso, ele ainda coleciona mais passagens pela polícia.