Tiktoker recebe críticas após atrapalhar caminhada de idosa com dança

O tiktoker Gabriel Japor chamou a atenção da web após fazer uma 'brincadeira' com uma idosa durante um vídeo gravado para as redes sociais nas ruas de Copacabana, localizada no Rio de Janeiro.

Durante o vídeo, o rapaz está fazendo uma 'dancinha maluca' e atrapalhando o caminhar de uma idosa que estava de passagem no local e se vê confusa sobre as atitudes do influencer. Demonstrando incômodo, a senhora tenta desviar da frente de Gabriel que, persistentemente, segue a mesma enquanto mexe o corpo.

A postagem não foi bem recebida pelos internautas, que dispararam comentários negativos em relação às atitudes do jovem. "É muita imbecilidade... Mas se a idosa mete a bolsa... Problema!", comentou um. "Isso não é influenciador. Que influência ele promove para as novas gerações? Influenciadores de verdade produzem conteúdos positivos e não atrapalham a vida dos idosos", disparou outro. "Se ela caísse ele teria que pagar uma boa indenização!!", disse um terceiro.





