Trens colidem de frente no metrô de São Paulo

Uma colisão entre trens do metrô de São Paulo causa um caos no transporte da capital paulista na manhã desta quarta-feira, 8. A colisão frontal ocorreu entre as estações Sapopemba e Jardim Planalto, na Zona Leste, por volta das 4h30, fora da operação comercial. Apenas os operadores estavam nos trens.

Os trens bateram de frente após um deles estar na "contramão" no trilho sentido Centro. A colisão aconteceu com um trem que saiu da Sapopemba e estava no sentido correto.

Inicialmente, a operação foi interrompida somente entre as estações Sapopemba e Jardim Planalto. No entanto, às 7h, todas as estações foram fechadas após paralisação mobilizada pelo Sindicatos dos trabalhadores do metrô. A paralisação foi motivada por uma suposto socorro indevido a um operador que ficou ferido.

Em nota, o Metrô afirma que nenhum dos trabalhadores sofreu ferimentos graves, mas após um deles reclamar de dores nos braços, foi encaminhado para avaliação médica.

"Os dois operadores saíram caminhando, não teve ferimentos graves. Como um estava reclamando de um pouco de dor no braço, achamos por bem encaminhar para o ambulatório", afirmou o gerente de operações do Metrô, Antônio Márcio.