TSE diz que servidor foi exonerado por "práticas de assédio moral"

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disse nesta quarta-feira, 26, que o servidor Alexandre Gomes Machado foi exonerado por “indicações de reiteradas práticas de assédio moral, inclusive por motivação política”.

Até esta terça-feira, 25, ele trabalhava no setor do pool de emissoras do horário eleitoral gratuito e afirmou à Polícia Federal que uma rádio de Minas Gerais alegou ausência de 100 inserções de Bolsonaro entre 7 e 10 de outubro.

Em comunicado, o TSE informou que a reação do servidor foi “claramente, uma tentativa de evitar sua possível e futura responsabilização em processo administrativo que será imediatamente instaurado”.

Ainda segundo a Corte, "as alegações feitas pelo servidor em depoimento perante a Polícia Federal são falsas e criminosas e, igualmente, serão responsabilizada".

Em entrevista à CNN Brasil, Machado afirmou que “estão tentando criar uma cortina de fumaça” sobre a exoneração. Momentos antes, a campanha de Bolsonaro protocolar petição alegando que há discrepâncias entre as inserções publicitárias da campanha dele em comparação à de Lula.