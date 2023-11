Último dia de evento tem palestras internacionais sobre negócios | A TARDE

O último dia da Convenção ABF do Franchising, realizado no Hotel Transamérica, na Ilha de Comandatuba, na Bahia, foi marcado por apresentações internacionais. Inicialmente, o palestrante Marc Vidal subiu ao palco para falar sobre o tema "Transformação Digital aplicada aos Negócios", enquanto Alain Sylvain destacou "O Poder do Propósito" e Raj Sisodia levou aos congressistas um olhar sobre "Capitalismo Consciente".

Logo no início da manhã, os congressistas se reuniram no Centro de Convenções para um café. O primeiro evento do dia foi a visita à Expo Service, que contou com a presença de diversas empresas importantes no cenário financeiro brasileiro.

Sob a moderação do presidente da ABF, Tom Moreira Leite, a diretora de operações da Hering, Carolina Pires, participou de um debate sobre "Inovação no varejo como diferencial estratégico" ao lado do vice-presidente da Allos, Leandro Lopes e do CEO da HiPartners Capital&Work, Walter Sabini Junior. Eles falaram sobre oportunidades apresentadas pelo mercado com base no ponto de vista na criação de novos produtos ou serviços.

Logo em seguida, o presidente do Bank Of America, Eduardo Alcalay, debateu sobre o tema "Transformando o Cenário Econômico em oportunidades" com o diretor de Planejamento Estratégico da ABF/Grupo Movedu, Rogério Gabriel e o membro do Conselho da ABF/Casa do Construtor, Altino Cristofoletti.

Alcalay elogiou as tentativas econômicas brasileiras de apresentar bons números nos últimos anos e afirmou: "Você não pode se dar o luxo de ficar fora do Brasil".

Sem mais palestras pela frente, o ABF Con 2023 ainda prevê na programação a disputa de campeonatos de tênis e Beach Tennis, além de jantar e show de encerramento.

Destaque para a Bahia



A Bahia foi um dos estados que mais registraram crescimento nas franquias em um ano. A conclusão é da pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Franchising, que mostra o estado na terceira colocação entre os estados que mais cresceram em faturamento na comparação entre o primeiro semestre de 2022 e o igual período em 2023.

Os dados indicam que em 2023, a Bahia faturou 28% a mais do que no ano anterior, variando percentualmente melhor que potências como São Paulo e Rio de Janeiro. A valorização de Minas Gerais, que aparece em segundo lugar, também é de 28%, enquanto o líder Goiás apresentou 35%. A pesquisa indica também que entre os 10 estados que mais cresceram, seis possuem atividade agropecuária, como Goiás, Minas Gerais, Bahia, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul.

Na variação por município com base no número de operações, a cidade nordestina que mais se destacou foi Fortaleza, que variou 7,9% no período e saiu da 28ª colocação em 2022 para o oitavo lugar neste ano. Entre as 30 cidades mais importantes, ainda aparecem Maceió (13ª), Recife (15ª) e São Luís (17ª). Apesar de apresentar um relevante número de operações, Salvador caiu do oitavo lugar em 2022 para a 27ª posição, com uma variação de -0,5%.

Quando o número é absoluto, Salvador volta a se destacar como a mais relevante cidade do Nordeste. Entre os principais municípios, a capital baiana ocupa a sexta colocação no ranking total de operações dentro do recorte, com 2.617, representando 1,4% dos números no cenário nacional, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Curitiba.

ABF Con 2023

O ABF Con 2023 reuniu diversas marcas espalhadas pelo Brasil e com atuação mundial para debater sobre a importância do fomento das franquias e a necessidade da inovação nas diferentes áreas das organizações. Logo no primeiro dia, congressistas e convidados participaram do jantar de abertura oficial do evento, que contou com apresentações antes do show do cantor Seu Jorge. As atrações seguiram a partir da manhã da quinta-feira, 26, com palestras sobre "Inovarejo" e "Liderança e Gestão". Os debates contaram com presenças de representantes das marcas Havaianas, Cielo, Portobello Shop, Espaçolaser e Óticas Carol, além de membros ligados à ABF.

Abertura do evento teve show de Seu Jorge | Foto: Keiny Andrade | ABF

Na sexta-feira, 27, ocorreram palestras sobre "A trajetória de sucesso e os desafios do caminho", "Estratégia para gerar valor para marca", e "Surfando as ondas de Nazaré e dos negócios brasileiros". O dia reuniu representantes do Rei do Mate, Pizza Creck, Zamp, TikTok, Boticário, Varese Retail, Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, Alibaba Brasil e 3G Radar, além do surfista de Nazaré, Derek Rabelo.

O evento seguiu com "Franchising Integro na Prática", e "A redescoberta da China pós-pandemia: ecossistemas, inovação e oportunidades para marcas brasileiras".