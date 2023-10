Unisa expulsa 15 alunos que se simularam masturbação em jogo de vôlei

A Universidade Santo Amaro (Unisa) expulsou, até o momento, 15 alunos que teriam algum envolvimento com os atos obscenos praticados durante a partida de vôlei feminino em São Carlos, que ocorreu em abril deste ano. Na ocasião, estudantes que estavam na arquibancada do ginásio Milton Olaio Filho arriaram as calças e exibiram o pênis.

A Unisa não se manifestou oficialmente sobre as expulsões. A Delegacia de Investigações Gerais de São Carlos investiga o ocorrido.

O número de expulsos coincide com o número de alunos identificados, segundo o delegado João Fernando Baptista. Ao Metrópoles, ele disse que as investigações seguem tentando identificar mais suspeitos e a tipificação do indiciamento dos envolvidos vai depender de “para quem” os estudantes exibiram o pênis.

“É preciso apurar se os atos dos alunos da Unisa foram direcionados às alunas que estavam participando do jogo de vôlei ou se foi uma provocação (ou resposta a uma provocação) para a torcida rival que estava do outro lado da quadra”, diz ele.

“Essa questão é muito importante pois poderá definir se o crime foi de ato obsceno (manifestação de ato sexual em público e sem uma vítima específica) ou de importunação sexual, visto que este é muito mais grave”, conclui o delegado.