Viaduto do Gasômetro é fechado após bezerro aparecer no local

Um bezerro causou o fechamento do Viaduto do Gasômetro, que fica na Zona Portuária do Rio de Janeiro (RJ), na manhã desta quarta-feira, 5.

Agentes da CET-Rio, órgão da Prefeitura, estiveram na região e foi necessário muito trabalho para a retirada do animal da via. Eles ainda tiveram o apoio do Centro de Zoonoses para a missão.

null Reprodução

O Gasômetro é uma das vias mais movimentadas do Rio. Ele interliga a Zona Norte do Rio ao Centro e posteriormente à Zona Sul.

ATENÇÃO! ANIMAL NA PISTA NO ELEVADO DO GASÔMETRO



👀Acreditem! Há um bezerro no Viaduto do Gasômetro.



Agentes da CET-Rio já estão no local. Equipe de Zoonoses já está em deslocamento para o resgate.



MOTORISTAS! Aguardem o deslocamento para o Centro! #CORInforma #viasexpressas pic.twitter.com/4amQVa4nqf — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) July 5, 2023