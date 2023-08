Vídeo de ciclofaixa no meio de estrada viraliza nas redes sociais

O vídeo de uma ciclofaixa no meio de uma rodovia no Piauí viralizou nas redes sociais nesta semana. A via para quem pedala fica entre duas pistas para automóveis em alta velocidade e questionamentos sobre o riscos para os ciclistas.

Após o vídeo viralizar, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que a rodovia está em obras e que a ciclofaixa será deslocada para a lateral.

"A ciclovia é no meio da rodovia aqui", diz o autor do vídeo, não identificado, que já teve mais de 100 mil visualizações no Twitter.

O trecho faz um desvio na PI-140, cortando a PI-141, para que os condutores não precisem passar por dentro do trecho urbano da cidade de Canto do Buriti. O projeto é de 2013, a obra custou mais de R$ 6 milhões e tem extensão de mais de 10 km.

Alguém conhece essa ciclovia no Piauí?



Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a rodovia está em obras e a ciclofaixa será deslocada para a lateral. A obra custou mais de R$ 6 milhões, com extensão de mais de 10 km. 🤡🤡 pic.twitter.com/xTrf9pyrjZ — Não Foi Acidente (@OficialNFA) August 3, 2023