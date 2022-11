Vídeo de garçom parecido com Bolsonaro viraliza: 'Já arrumou emprego'

Um vídeo em que um garçom supostamente parecido fisicamente com o presidente Jair Bolsonaro (PL) viralizou nas redes sociais nesta semana. Com o chefe do Executivo recluso desde a derrota para Lula na eleição presidencial, usuários do twitter tem feito memes e apontado que ele "já arrumou outro emprego'.

Nas imagens, o homem que grava o vídeo chama Bolsonaro de "Bozo": "O Bozo já arrumou outro emprego, já. Não adianta fazer manifestação, ele já desistiu", afirma, enquanto filma o homem trabalhando. O vídeo não identifica o local da gravação.

O vídeo foi compartilhado por críticos do presidente, como o deputado federal Alexandre Frota (Pros-SP).

Bolsonaro no aeroporto ? Já deixou o Palácio ? 🇧🇷 pic.twitter.com/JZA4dwKgKx — Frota 77🇧🇷💙 (@77_frota) November 17, 2022

Bolsonaro não faz aparições públicas há mais de duas semanas e tem utilizado as edes sociais apenas para comunicados formais de governo. Nem mesmo a sua tradicional live de quinta-feira tem sido realizada. A agenda de trabalho do presidente também foi esvaziada.

Nesta semana, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o chefe do Executivo desenvolveu uma infecção na perna, chamada erisipela e que por isso tem aparecido pouco. Na noite de quinta-feira, 17, Bolsonaro voltou a ser internado no Hospital das Forças Armadas após sentir fortes dores na região abdominal.