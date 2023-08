Vídeo: homem é flagrado agredindo jumento com corda em Maceió

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um homem agride um jumento que está descansando na rua. O caso aconteceu no domingo, 6, na praça Guedes de Miranda, em Maceió (AL).

Nas imagens, o homem aparece batendo no animal com um pedaço de corda. A motivação para as agressões seria a desobediência do jumento em levantar do chão.

Pelo vídeo, é possível notar que algumas pessoas que passavam pelo local tentaram parar com a cena criminosa. No entanto, o autor parece não considerar o fato de que estava sendo observado pelos populares.

De acordo com a Delegacia de Crimes Ambientais e Proteção Animal, a Polícia Civil teve acesso ao vídeo e investiga o caso.

Reprodução