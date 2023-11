Vídeo: motorista sai de posto sem pagar, mas retorna e quita dívida | A TARDE

Uma situação inusitada aconteceu em um posto de gasolina da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Um motorista abasteceu o veículo e saiu sem pagar, alegando que retornaria no dia seguinte. Para a surpresa de muitos, o condutor realmente retornou ao local e quitou a dívida de quase R$ 300.

A primeira situação aconteceu no último domingo, 19 de novembro, e foi gravada pelo frentista do estabelecimento. No dia seguinte, na segunda, 20, o próprio condutor filmou o momento em que retornou ao local para pagar o valor de R$ 292, pelo abastecimento completo do carro.

O motorista explicou que não teria realizado o pagamento no exato momento do abastecimento, como é o procedimento padrão, porque o seu cartão não teria passado na máquina.

