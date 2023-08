Vídeo: vereador que beijou colega à força recebe apenas advertência

Um vereador de Florianópolis, que tentou beijar à força uma colega parlamentar, recebeu apenas uma advertência pública escrita, por parte da Casa legislativa, em parecer votado na segunda-feira, 14.

A denúncia de assédio foi movida por Carla Ayres (PT), contra o edil identificado como Marquinhos Silva (PSC). O caso foi registrado em vídeo, durante sessão realizada em dezembro de 2022.

Os vereadores aprovaram o parecer da relatora Maryanne Mattos (PL) por 18 votos favoráveis, contra um contrário. Antes de ser votada no plenário, o parecer foi aprovado no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

A defesa do vereador Silva afirmou que a decisão é uma "jornada triste e tortuosa que se encerra, com o restabelecimento da verdade" (veja o vídeo do momento abaixo).

"Ficou claramente demonstrado, inclusive com os depoimentos das testemunhas arroladas pela própria vereadora denunciante, que a acusação baseada em assédio sexual ou violência política de gênero é despropositada", alegou.

Através das redes sociais, a edil expressou sua "indignação diante da aplicação de advertência". Afirmou que a ação "não é proporcional à quebra de decoro parlamentar constatada nas imagens".

"Além de não contemplar a punição indicada em sua denúncia, a decisão do Conselho de Ética, chancelada pelo Plenário da Câmara Municipal de Florianópolis, representa um terrível exemplo à sociedade, disse Carla.

Veja o momento do assédio:

Reprodução | Câmara dos Vereadores