Yuri Marçal relata ameaças após vídeo com críticas a Bolsonaro

O humorista Yuri Marçal anunciou o arquivamento de vídeos em que faz críticas a piadas ao presidente Jair Bolsonaro (PL) durante um stand-up após receber ameaças de bolsonaristas. O vídeo de Yuri foi feito como parte da campanha para 'virar votos' nas eleições deste ano.

"Gravei um vídeo no fim de semana sobre o segundo turno e postei ele na segunda-feira. E ele fala principalmente sobre virar voto. O vídeo foi super bem recebido, recebi várias mensagens (de declarações) de virada de voto, nem imaginava isso. Mas, juntos delas, (recebi) vários xingamentos e ameaças, e vocês sabem bem de quem", disse.

Yuri apontou que é comum receber xingamentos e ameças, mas em uma delas, o agressor encaminhou a placa do carro da atriz Jeniffer Dias, noiva do humorista. "Aí é complicado, porque envolve uma outra pessoa que não eu. Porque se eu recebo ameaça, como já recebi várias vezes, e infelizmente normalizei isso, eu me viro. Só que eu não quero que ninguém, principalmente pessoas que eu amo, sejam prejudicadas por alguma coisa que eu tenha falado", falou.

O humorista anunciou já ter tomada todas as medidas de segurança e jurídicas cabíveis. "Não quero ser mártir de nada, não tenho peito de aço. A gente tem que se proteger e proteger as pessoas que amamos", comentou Marçal.