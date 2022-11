Balé Folclórico da Bahia se apresenta neste fim de semana no TCA

Premiado internacionalmente, o Balé Folclórico da Bahia retorna com uma nova apresentação, celebrando seus 34 anos. O Balé Que Você Não Vê é inspirado na luta diária de uma companhia profissional para se manter, tanto financeira como tecnicamente.



A estreia foi ontem, no Teatro Castro Alves, mas o espetáculo segue neste fim de semana com apresentações hoje (21h) e amanhã, em duas sessões: às 11h, no projeto Domingo no TCA (ingressos a preços populares) e às 20h.

Fundada em 1988 por Vavá Botelho, o Balé tem uma história rica e aclamada, não só nacional, mas como internacionalmente. O grupo recebeu homenagens da prefeitura de Atlanta, nos Estados Unidos, enquanto estava em turnê. Também foi pauta de matéria de página inteira no New York Times, chegando a receber elogios da crítica de dança, Anna Kisselgoff. O grupo também coleciona diversos prêmios e nomeações desde a fundação.

Vavá celebra o reconhecimento que o grupo conquistou. Para o coordenador, o Balé Folclórico representa a memória da cultura afro-baiana e a possibilidade de pessoas de bairros periféricos poderem ter sua carreira nas artes.

“O Balé preserva, pesquisa e promove a cultura afro-baiana, que é nosso principal objetivo. Ele cumpre muito essa proposta e objetivo, não só pelo lado artístico, mas também social. Nesses 34 anos, foram mais de 800 artistas formados. Não só formadas, mas são pessoas que saíram da periferia e hoje estão vivendo do que gostam e podendo ajudar suas famílias também”, comemora Vavá. “Quando temos alguém entrando no BFB, se desenvolvendo, criando uma visão, leva essa visão para a família e a vida. Esse trabalho artístico e social é o mais gratificante”.

O Balé Que Você Não Vê também é um marco do retorno do Balé para as apresentações. Por conta da pandemia, o grupo ficou cerca de dois anos sem se apresentar. Botelho conta como não só o período do distanciamento social foi muito sensível, mas como ainda deixa obstáculos para os bailarinos.

“A época do auge da pandemia era uma sensação de fim de tudo. Não havia perspectiva na frente. Mesmo eu, que sou muito otimista, não via isso. Até hoje sofremos as consequências disso”, comenta.

“Dependemos muito de turismo, e ele ainda engatinha para voltar completamente. A situação é difícil, mas apesar das turbulências, mantemos as esperanças. O turismo é planejado para voltar com força em 2023. Até lá, seguimos batalhando”, acrescenta.

Celeiro de talentos

O espetáculo tem a direção artística de José Carlos Arandiba, o Zebrinha, que desde 1993 atua nessa função para o Balé Folclórico. Sob sua direção, o grupo trabalha sempre buscando inovar, mudar e adaptar-se, mas sem perder os laços com suas raízes africanas.

“O Balé, mais que tudo, é uma biblioteca dessa cultura miscigenada e africana. Quando falamos do Balé como embaixador dessa matriz afro- baiana, é necessário trazer esse orgulho de sangue africano”, conta Zebrinha.

“Muitas vezes as pessoas sentem vergonha de sua herança negra e africana. Quando a pessoa vê o balé, ela se sente realizada, sente orgulho de sua herança. Queremos também sempre desmistificar e acabar essa demonização da cultura preta, que infelizmente ainda acontece. Buscamos trazer esses espetáculos com tanta beleza e plasticidade que quem vê se emociona”, diz.

Arandiba também levanta o ponto do poder transformador que o balé tem na vida dos integrantes. Para o diretor, a beleza do grupo está na possibilidade não só de realização artística, mas de também poder receber a educação e o treinamento para poder ter uma chance de emplacar-se no meio.

“Quando temos um elenco formado por 90 pessoas, todas da periferia, temos essas pessoas que não vislumbravam uma carreira artística e em um ambiente de alto prestígio. Não só ensinando danças de matriz africana, mas várias ou técnicas e estilos que são usados internacionalmente”, detalha.

“Se você ver musicais como O Rei Leão, muitos bailarinos daqui estão lá. Não queremos que a pessoa faça a carreira apenas aqui, nós queremos essas pessoas se formando aqui e podendo sair daqui e ir trabalhar em qualquer lugar no mundo”, finaliza.

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.