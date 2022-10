Dança pictórica

Considerada um dos expoentes da nova geração das artes plásticas e da pintura contemporânea no País, a artista visual paulistana Thalita Hamaoui, 41, faz sua primeira exposição individual em Salvador. Com a mostra Baile, Thalita apresenta 15 telas inéditas em que a paisagem é o tema principal, de hoje a 28 de novembro, na Alban Galeria (Ondina).

A abertura acontece hoje, às 19h30, e as visitas podem ser feitas, de forma gratuita, de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, além de sábado, das 10h às 13h.

Para Cristina Alban, diretora da galeria, a temática da paisagem, presente na história da arte ao longo dos séculos, retorna, na contemporaneidade, carregada se sentimento, memórias e imaginário através da obra de Thalita.

“Ela é uma artista visual cuja pintura vem ganhando amplo destaque nacional e traz na sua produção uma singular abordagem pictórica sobre a paisagem. A Alban é a primeira galeria a representar a artista no Brasil”, informa Cristina.

Em Baile, as telas têm um forte impacto visual – uma delas possui cinco metros de comprimento por dois de altura. Os tons de vermelho, amarelo e verde vibram em meio às variações do branco, preto e cinza. Em conjunto, as cores passeiam pelo imaginário de Thalita, que se diz assumidamente comprometida com o inesperado e as possibilidades do acaso e da intuição.

“Pintar paisagem para mim é muito importante. Nas paisagens que invento, elas contêm várias associações e relações. Por exemplo: faço associações entre natureza e corpo, como planta e órgão, rio e veias, ossos e pedras. No meu embate com a tela existe uma intenção, mas não um projeto de imagem a ser construída antes de começar a pintar. É uma pintura que se dá no fazer, mesmo”, revela Hamaoui.

Ainda de acordo com a artista, o nome da exposição tem muito a ver com a maneira como ela trabalha. “Enxergo a pintura como uma dança, como algo que o corpo faz. Como as telas são grandes, então o corpo acaba fazendo movimento para pintar. Não é uma pintura de punho, é de corpo mesmo. Também tem o sentido de como os elementos da tela se acomodam sobre a pintura”, acrescenta.

Óleo sobre tela

A curadoria é de Victor Gorgulho e todas as telas – criadas especialmente para a mostra – fazem parte da produção mais recente da artista e foram pintadas com tinta a óleo e bastão oleoso.

“Só tem uma peça que é parte de uma pesquisa nova que tenho desenvolvido. Ela é em gesso, tinta acrílica, linha de costura e clay (cerâmica fria) sobre linho”, observa Hamaoui.

Com relação à paisagem, tão presente na mostra, a artista garante que ela faz parte de sua vida desde sempre. Tem aquelas que via quando criança ao sair da capital paulista para as praias do litoral norte, e ainda as que vivenciou em viagens por diversas partes do mundo. Na verdade, são paisagens aprisionadas em lembranças.

Para Gorgulho, o que tem de específico nesta exposição é a forma como Thalita aborda a questão da natureza. “Temos um registro da paisagem enquanto memória afetiva. Ela não pinta a partir da observação nem de fotos. Não tem também o desejo de representar nenhum tipo de natureza específica da biodiversidade brasileira. É uma paisagem fruto da memória”, reforça.

Gorgulho diz ainda que Thalita é uma artista cuja obra vem despontando na cena paulistana como uma das mais interessantes produções em pintura nesse momento, e que Baile é quase uma coreografia involuntária que a artista tece, conforme pinta, e vai produzindo de uma tela a outra concomitantemente.

“Ela não começa o trabalho em uma tela e pinta até terminá-la. As telas se contaminam. Ela vai produzindo de um lado para o outro, numa espécie de coreografia involuntária pelo ateliê. São naturezas impactantes, exuberantes, que parecem extrapolar o plano pictórico”, esclarece o curador.

Contente por poder expor na capital baiana, a artista visual frisa que acha super importante o trabalho que a Alban faz, que seria o de deslocar a arte contemporânea do eixo Rio-São Paulo e trazer para a Bahia.

“O Brasil é tão grande, mas o mercado fica um pouco parado entre Rio e São Paulo. Acho bem legal uma galeria, em Salvador, totalmente focada em arte contemporânea”, finaliza Hamaoui.

História

Thalita vive e trabalha entre Lisboa e São Paulo. Graduada em artes plásticas, dedicou-se anos à estamparia. Atualmente, desenvolve pesquisa na área da pintura do desenho e objetos.

A artista ganhou proeminência no cenário nacional ao revisitar o gênero de paisagem por um viés fabulativo, optando por escolhas cromáticas vivas e texturas complexas nas telas. No ateliê, Thalita chega a pintar diversos quadros simultaneamente, e consegue expressar em cada tela um sentido de singularidade e vida presente na natureza.

A primeira exposição individual aconteceu no Centro Cultural São Paulo, em 2017. Outras mostras já foram feitas tanto no Brasil como fora do País. Entre as coletivas, destacam-se Possession (Nova Iorque, 2016); Coexistência (Lisboa, 2021) e Mothering (Londres,2022).

Exposição Baile, de Thalita Hamaoui / Abertura: 27 de outubro / 19h30 / Alban Galeria - rua Senta Pua, 53, Ondina / Visitação: de 28 de outubro a 28 de novembro de 2022, segunda a sexta-feira: 10h às 19h, sábado: 10h às 13h / Gratuito