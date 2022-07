Gio Cidreira e Rei Lacoste fazem show no lançamento da revista Fraude

Música, encontros e uma boa dose de cultura: assim promete ser o evento de lançamento da 21ª edição da Revista Fraude, publicação voltada para o jornalismo cultural e editada desde 2004 pelo Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Ufba), o Petcom. Marcada para a noite desta sexta-feira, a festa no largo Quincas Berro D'Água (Pelourinho) será comandada pelo cantor e compositor soteropolitano Giovani Cidreira.

Considerado um dos nomes mais promissores do cenário musical da Bahia, Giovani – ou Gio, como prefere ser chamado – já tem relações de longa data com a Revista Fraude: além de ter sido entrevistado em uma edição passada do periódico, o artista também já participou de outro evento de lançamento da revista. Por essas e outras, a responsabilidade de comandar a festa em 2022 é recebida com muita alegria pelo músico.

"Salvador é Salvador, minha cidade, onde tenho minha família, meus amigos, aprendi tudo que eu sei, é sempre uma emoção indescritível me apresentar aqui", afirma Giovani. "De maneira geral é como se a gente estivesse se encontrando com nós mesmos, porque quando não estamos com os nossos não estamos com a gente. É muito tempo sem sentir o calor e a energia do público, vai ser maravilhoso", afirma Gio.

Na apresentação desta sexta, o artista promete misturar sucessos dos primeiros álbuns, Giovani Cidreira (de 2015) e Japanese Food (de 2017), com composições da mais recente criação: o disco Nebulosa Baby, lançado em meados do ano passado e que representa uma significativa evolução na sonoridade do músico.

Além de reforçar as temáticas sociais que já fazem parte da sua obra — Giovani cresceu no bairro de Valéria, experimentando na pele as dores do racismo e da desigualdade —, o novo álbum incorpora texturas mais complexas e uma produção mais sofisticada, quase atmosférica, às suas 13 faixas, algumas delas com participação de artistas como Alice Caymmi, Ava Rocha e Josyara.

Segundo Giovani, tal evolução pode ser caracterizada por uma busca incessante de não se repetir nos seus trabalhos. "Entre o Japanese Food e o Nebulosa Baby algumas coisas aconteceram em nossas vidas, muita coisa mudou", relata o artista. "Naturalmente a gente vai se influenciando, consumindo outros tipos de música, e as questões também mudam com a vida — questões sociais, coisas que passaram a se tornar muito mais críticas para mim, principalmente devido ao endurecimento político, o empobrecimento cultural que o Brasil passou… quem vive no seu tempo, quem tá dialogando com as coisas é atravessado por tudo e naturalmente o seu jeito de se expressar também muda", acrescenta.

Vale notar que, além das canções, Nebulosa Baby é acompanhado ainda por uma websérie documental de quatro episódios que reúne memórias do artista, fotos e vídeos de arquivo e uma narração do próprio Giovani, explorando suas origens, suas influências artísticas e familiares. Além disso, o disco é acompanhado por um "álbum visual" que adiciona uma camada extra a cinco das faixas da produção, formando uma narrativa coesa que complementa o significado da obra. Tudo isso pode ser conferido gratuitamente no canal de Giovani no YouTube.

21 Fraudes

Ainda que Giovani Cidreira seja o centro das atenções, a razão das comemorações desta sexta-feira é, naturalmente, o lançamento da 21ª edição da Revista Fraude. E há muitos motivos para comemorar, mesmo — a começar pelo fato de que, após dois anos de pandemia e isolamento social, o mais novo número do periódico enfim pôde voltar ao seu modelo de produção tradicional, com reuniões presenciais, repórteres nas ruas e uma pauta novamente focada na vida na cidade.

Para as editoras-chefe da edição, Lila Sousa e Mariana Brasil, a revista pôde voltar às suas origens em 2022. "Esse retorno à rotina presencial é totalmente sentido na edição, inclusive ao observar o próprio editorial, que foi concebido em torno dessa conquista e satisfação de poder retomar a vida fora do ambiente virtual", conta Mariana. "Poder fazer as fotos de nosso multimídia e editorial com todos os integrantes reunidos foi um momento muito esperado por nós todos, tanto em termos profissionais como afetivos. Vale também destacar a produção das matérias audiovisuais que, depois de 2 anos, puderam ser realizadas com entrevistas e gravações inteiramente presenciais".

Lila, por sua vez, destacou o crescimento do grupo do PETCOM ao longo da realização da revista: "Viver a produção da Revista Fraude a cada semestre é uma experiência incrível. E sem dúvidas acompanhar a evolução de cada matéria, desde a sugestão de pauta até o momento em que ela é publicada, nos marca de uma forma especial. É nesse momento que percebemos o quanto crescemos como grupo. A publicação das matérias é um momento único para cada um que colabora para a revista acontecer: diagramação, multímidia, repórteres trabalham em conjunto para que cada matéria vá ao ar, e a sensação é sempre de dever cumprido", relata.

A editora chefe continua: "Nesse semestre algo além nos marcou — fomos surpreendidos pela gratidão de alguns personagens de nossas matérias, que nos enviaram mensagens gratos com o resultado e por terem suas histórias contadas por nossos repórteres", conta Lila, adicionando que os motores já estão sendo aquecidos para a 22ª segunda edição da revista, com lançamento previsto para dezembro próximo.

A Fraude nº 21, publicada em formato exclusivamente digital, pode ser acessada gratuitamente no site da publicação. Já o Frauday acontece nesta sexta-feira (29) a partir das 19h, no Largo Quincas Berro D'Água, no Pelourinho. A festa — que, além do show de Giovani Cidreira, terá um pocket show do rapper Rei Lacoste e discotecagem dos DJs Jamil e Tia Carol — tem entrada no valor de R$ 10. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla.

*Sob a supervisão do editor Chico Castro Jr.