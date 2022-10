Itália em cor e sangue

O Palacete das Artes recebeu duas novas exposições que valem a visita. A primeira é Remember Me, da fotógrafa e ativista italiana – radicada na Bahia – Cristina Cenciarelli. A outra é Triennale di Milano: Uma História em Cartazes.

Sob curadoria de Marco Sammicheli, Triennale é uma parceria com o Instituto Italiano de Cultura do Rio de Janeiro e a Embaixada da Itália. Exibe mais de 80 cartazes exemplares da arte gráfica, assinadas por grandes nomes do século XX e contemporâneos.

Remember Me e Triennale di Milano ficam em cartaz até os dias 4 e 11 de dezembro, respectivamente.

Triennale di Milano

Considerada uma importante exposição para o Instituto Italiano de Cultura, Sammicheli compartilha um pouco de sua visão sobre o projeto e sobre a forma de arte peculiar que são os cartazes.

“A exposição Triennale di Milano conta, através dos cartazes, uma viagem pela história centenária desta prestigiosa instituição milanesa e italiana que desde sempre se dedicou ao design, à arquitetura, à moda, ao artesanato e ao planejamento urbano por meio de uma mídia extremamente democrática e próxima às pessoas, que são os cartazes”, aponta. “É um artefato tão simples, mas que condensa tanto a comunicação visual, a comunicação pública, a gráfica e tem como função primordial transmitir informações, conhecimento”.

A seleção encabeçada por Sammicheli traz material que cobre desde o início da Triennale até os dias de hoje, em uma curadoria bastante abrangente: “A seleção foi bastante articulada e complexa, a compartilhei com meus colegas de arquivos e conservadores do museu, mas também através de um intercâmbio com Livia Raponi, diretora do instituto. Os estilos contam a evolução de uma linguagem visual que caminha ao longo do século, desde 1923, com a primeira Bienal de Artes Decorativas em Monza, até todas as tendências mais interessantes dos anos 1960, 70 até chegar na contemporaneidade”, conta.

“O interessante é que a exposição apresenta autores clássicos, mas também mostra dos jovens emergentes internacionais a grandes mestres da arte gráfica italiana”, afirma Sammicheli.

Remember Me

Cristina Cenciarelli compartilhou com A TARDE como foi o processo de criação da sua exposição. Segundo a fotógrafa, a ideia de uma mostra fotográfica sobre o feminicídio já era algo que ela pensava, mas sem saber muito sobre o formato. O projeto começou a tomar forma no ano passado, quando lia um artigo de jornal sobre feminicídio na Itália.

"Tinha anos que eu queria fazer um trabalho sobre feminicídio, mas não arrumava uma forma de conseguir retratar o tópico. Em junho de 2021, estava lendo um artigo de jornal e vi uma lista de mulheres assassinadas na Itália até aquele momento. Aí o conceito de projeto fotográfico começou. Pedi para colegas brasileiras minhas posarem para mim, para que eu pudesse ‘tatuar’ os nomes dessas mulheres assassinadas.”

“Foi um processo longo e dolorido. Não é só um trabalho fotográfico, mas também uma tentativa de não esquecer essas mulheres, até por isso que chamei de Remember Me. É dar voz ao silêncio dessas mulheres que não foram escutadas”, declara.

As fotografias passaram por intervenção da artista, a fim de sublinhar o assunto ali tratado. “Em algumas das imagens passei tinta vermelha nelas – ou na moldura delas para lembrar sangue. Deixei esmalte caído no chão, batom quebrado e os sapatos vermelhos, que são um símbolo da luta contra a violência praticada contra a mulher”, pontua.

Cenciarelli detalha como não só o feminicídio é a pauta de Remember Me, mas também outras violências. Temas como a violência psicológica e a verbal são retratados na exposição. Durante o dia de abertura houve um momento de intervenção em homenagem aos protestos das mulheres iranianas contra o véu.

De acordo com a fotógrafa, o espaço foi construído como uma chance de dar visibilidade ao tema e incentivar as mulheres vítimas de denunciarem seus agressores.

Por fim, Cristina fala sobre sua criação que teve muito envolvimento com questões de direitos humanos. Para ela, não só a fotografia é um meio de expressar sua visão sobre o tópico da violência, mas como também uma forma de levar essa mensagem para outros lugares.

"Eu venho de uma família que sempre foi envolvida com direitos humanos, desde o meu avô. Então essa educação humana teve uma mega influência em mim e no meu trabalho. Trabalhei com a Anistia Internacional e com um grupo de mulheres em Roma. É uma fase contínua na minha vida e a fotografia é uma forma de poder expressar e denunciar”, comenta.

“Acho que não há uma fronteira entre essas obras e os públicos, não só o baiano. Não existe limite de fronteiras com esse assunto, infelizmente. O feminicídio é um problema mundial. E eu espero poder levar o Remember Me para outros lugares do mundo. Uma das fotografias será exposta em Roma em uma outra exposição, o que já é um primeiro passo para poder levar essa mensagem para outros cantos do planeta”, finaliza.

Remember Me e Triennale di Milano: Uma História em Cartazes / Até 04 e 11 de dezembro / Palacete das Artes (Rua da Graça, 284) / Visitações de terça-feira a sábado, das 13h às 18h / Entrada gratuita

