Palacete das Artes comemora 15 anos com vasta programação

Um dos espaços culturais mais aprazíveis da capital baiana, o Palacete das Artes comemora 15 anos. Na programação, diversas atividades vem se desenvolvendo nos últimos dias, como o retorno do projeto Cinema no Palacete, exposições, apresentações teatrais, encontros literários e um show do cantor Roberto Mendes.

Um jingle especial também foi lançado, junto a um belo clipe, já disponível no YouTube, reunindo diversas cenas dos últimos 15 anos.

“Para comemorar os 15 anos de história, o Palacete lançou um jingle, trazendo como proposta uma reflexão do museu enquanto lugar de diálogo, de experiências, de pertencimento e construção. Trata-se de um convite para que as pessoas possam visitar, ocupar e ressignificar os espaços, a partir do contato com a arte e a cultura”, afirma Murilo Ribeiro, diretor do Palacete.

A novidade da programação especial é o retorno do projeto Cinema no Palacete, nos meses de novembro, dezembro e janeiro. Com a curadoria de Raimundo Chagas, Mestre em Cinema e Arquitetura, o projeto vem apresentando sessões gratuitas sempre às terças e quintas-feiras, às 16h30, com filmes e documentários sobre artes e artistas diversos.

No mês da Consciência Negra, oito filmes abordam questões raciais. No dia 8 último foi exibido O Milagre do Candeal, no dia 10, Acorrentados; anteontem, Longe do Paraíso; hoje será exibido o clássico Carmen Jones. Na próxima terça-feira é a vez do oscarizado Sob a Luz do Luar (Moonlight); e no dia 24, Pierre Verger, Mensageiro Entre Dois Mundos. Encerrando, outro filme oscarizado, o excelente documentário Eu não sou seu negro.

Já neste fim de semana o Palacete abriga mais uma edição do BaZá RoZê, das 13h às 20h. No sábado seguinte (26), é a vez do evento Meditação, autoconhecimento e neurociências, coordenado pelo neurocientista, escritor e professor doutor pela Ufba, Bruno Pitanga. Também no dia 26 de novembro o projeto Trocando Palavras, sob a coordenação da jornalista Cleidiana Ramos, retorna às tardes de sábados. Haverá um debate, com a participação de diversos convidados, sobre "Mídia e antirracismo: experiências e perspectivas". Em paralelo, a tradicional troca de livros, seguida da apresentação musical da cantora Gab Ferruz.

Para encerrar as atividades do mês, na tarde do dia 27, o projeto Domingos Musicais também retoma em grande estilo, com o show Quem vem lá sou eu, do cantor e compositor Roberto Mendes. O santoamarense vai apresentar os repertórios dos seus mais recentes lançamentos: Na base do Cabula e Catetê

“Eu vou fazer um show de gratidão, porque um dos grandes projetos meus, que eu produzi, foi gravado lá e foi uma cortesia de Murilo e Janaína (Silva Mendes, da equipe do Palacete), que ofereceram o museu para eu gravar. Foi uma coisa que eu fiz que me deu o maior prazer”, diz Roberto.

Nos espaços expositivos do Palacete, vale apreciar as exposições em cartaz: Ojú Okan Orixás, com retratos dos Orixás feitos pelo fotógrafo baiano André Fernandes, Remember Me, da fotógrafa italiana Cristina Cenciarelli, Triennaledi Milano: Uma História em Cartazes; Habitantes de Cidade, do artista Adilson Santos; o Espaço Mario Cravo Jr e ainda a lojinha de cerâmica.

Também é possível participar dos projetos “Amanhecer com Yoga no Palacete”, coordenado pela professora Carla Dantas e “Prática de movimento consciente e dança espontânea”, coordenado pela coreógrafa Daniela Augusto.

O Palacete das Artes

"As pessoas se sentem em casa no Palacete. É incrível como os baianos e visitantes se identificam com o espaço e com a programação. O museu precisa ser um espaço acolhedor, com muita arte, cultura, lazer e educação. Está sempre aberto para iniciativas de excelência”, lembra Murilo Ribeiro.

“Com programação voltada para o trabalho com o patrimônio cultural, o Palacete tem como missão difundir a cultura e as artes, com ética, responsabilidade e dinamismo, por meio de ações de preservação, pesquisa, educação, exposição e democratização do acesso aos seus produtos, assim como construir diálogos com as demandas da comunidade, com o objetivo principal de compartilhar conhecimentos e experiências a uma diversidade de públicos”, acrescenta.

O Palacete do Comendador Bernardo Martins Catharino, também chamado de Villa Catharino teve seu projeto arquitetônico idealizado pelo arquiteto Rossi Baptista e decorado por Oreste Sercelli, sendo concluído em 1912. Expressando a ânsia que a burguesia baiana tinha por modernização ao modo dos ingleses e franceses; o chamado “Palacete Catharino”, situado no bairro da Graça, representa o forte poder econômico de algumas famílias baianas, e nesse caso específico, evidencia a grandeza artística de uma obra arquitetônica monumental, onde mais que residência, serviu também, como instrumento raro de fruição artística para os habitantes da antiga capital.

No início da década de 1980, o tombamento da “Villa” ou Palacete Catharino foi proposto pelo antropólogo Thales de Azevedo e aprovado pelo Conselho Estadual de Cultura, tornando-se o primeiro imóvel de estilo eclético tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC). Após o tombamento, o Palacete abrigou a Secretaria Estadual da Educação e Cultura e os Conselhos Estaduais de Educação e de Cultura, até ser destinado a sediar o Palacete das Artes Rodin Bahia, em 2007.

"Nestes 15 anos de história, o Palacete das Artes tornou-se uma referência cultural no Estado da Bahia, sempre promovendo atividades e exposições dinâmicas, com a participação de um público diverso. Precisamos comemorar esta importante contribuição do museu ao fortalecimento da cultura da Bahia, que vem se mantendo cada dia mais vivo”, destaca João Carlos de Oliveira, diretor geral do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia - IPAC.

“O Palacete das Artes completa 15 anos e nós temos muito a comemorar. É um espaço importante de salvaguarda da nossa memória e patrimônio cultural, que se coloca a serviço da difusão das artes, democratizando o acesso para toda a população. Foram muitos momentos e exposições marcantes neste espaço que é mais do que um museu. É um lugar que preza por dinamizar-se e estar em contato com a sociedade através de atividades de diversas naturezas, relacionadas à cultura, à educação e também ao bem estar. Temos muito orgulho e alegria de fazer parte desta história”, acrescenta Arany Santana, Secretária de Cultura do Estado da Bahia.

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.