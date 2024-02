À distância, major ajuda policiais a socorrer vítima de atropelo | A TARDE

Após um atropelo e com suspeita de fratura em membro inferior, um homem recebeu o atendimento pré-hospitalar (APH) com orientações da oficial supervisora bombeira militar através de atendimento via rádio LTE. A ocorrência aconteceu neste sábado 10, após a vítima ter sido atropelada no circuito Dodô (Barra/Ondina). A vítima foi socorrida inicialmente por patrulha da Polícia Militar que recebeu, de forma precisa e com imagens em tempo real, as coordenadas de como proceder até a chegada da guarnição do Salvar.



"A patrulha da PM entrou em contato com nossa central aqui no Cicom e eu passei as primeiras orientações até a chegada da nossa unidade do Salvar. Quando conseguimos visualizar a situação, o que foi possível com o rádio, as orientações foram muito mais precisas e esse primeiro contato otimizou muito o atendimento do Salvar, além de ter sido essencial para a recuperação da vítima", explicou a major BM Patrícia Torreão, que estava de plantão na supervisão BM do Cicom, fora dos circuitos da Folia Momesca.

As orientações com as imagens simultâneas foram passadas através do rádio LTE, que possibilitou a comunicação integrada entre as instituições da Secretaria da Segurança Pública (SSP), proporcionando o atendimento rápido, acionamento dos recursos e a realização das orientações técnicas diretamente da mesa de supervisão da Stelecom para a patrulha PM e unidade de resgate bombeiro militar. Em seguida a vítima foi levada pelo Salvar, para atendimento especializado no Hospital Geral do Estado (HGE).