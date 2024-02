A TARDE lança caderno que destaca resistência cultural dos blocos afro | A TARDE

O Carnaval de 2024 abre alas para o desfile da resistência cultural, representado por seus blocos afros e afoxés, e deve fazer história ao festejar em grande estilo a potência dessas agremiações. O olhar diferenciado sobre as entidades na folia deste ano também pode ser traduzido em cifras: o Programa Ouro Negro, do governo do Estado, destinou a elas investimento de R$ 14,7 milhões, quase o dobro do ano anterior. Reconhecer e disseminar o conhecimento acerca do papel da herança africana é o que faz do nosso Carnaval essa festa bela e inigualável. Hora de celebrar a “leveza de um povo sofrido de rara beleza que vive cantando profunda grandeza”.

