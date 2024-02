Após decidir seguir no BBB, Davi promete: "O pau vai quebrar agora" | A TARDE

Após quase desistir do Big Brother Brasil neste domingo, 11, Davi decidiu seguir no jogo. Mais cedo, ele havia afirmado que estava pensando em apertar o botão da desistência.

"Estou pensando em apertar o botão e meter o pé", disse ele. Mais tarde, em conversa com Isabelle, Davi afirmou que vai se posicionar sobre tudo no Sincerão, nesta segunda-feira, 12.

"O pau vai quebrar a partir de agora! A panela vai amassar e vai começar a voar", afirmou.

Isabelle, então, alerta o brother. "Já conversei com você sobre isso". "Você tá ouvindo?", reforça Davi. A sister reage: "Você ouviu o que eu falei com você?". Novamente, ele insiste: "Bora, Isabelle. O pau vai quebrar".

"Se não quiser ouvir, vai aguentar, discutir, mas o pau vai quebrar", promete Davi.

"Eu sei que eu vou me posicionar na frente de qualquer assunto, qualquer situação. O que falar de mim, eu vou me posicionar aqui para poder me defender. Eu não vou deixar, não. Não vai sair barato, não", completa.

"Não pense que vai falar de mim e vai ficar por isso mesmo, porque não vai", afirma o baiano.