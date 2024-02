Associação faz campanha para doações no Festival de Caretas | A TARDE

Quem mora no Subúrbio Ferroviário de Salvador sabe que já é tradição local o Festival de Caretas de Tubarão, um cortejo de fantasias que acontece sempre antes do Carnaval. Mas, além da festa, também tem solidariedade.

A Associação Cultural Quilombo Aldeia Tubarão, que promove a festa, está arrecadando recursos e donativos para realizar doações de cestas básicas para famílias da comunidade em situação de vulnerabilidade.

As doações de alimentos não perecíveis estão sendo recebidas nas duas unidades do Mercado Santana, na de Tubarão e na de Periperi. É possível realizar a entrega até o dia 3 de fevereiro, quando acontece o cortejo. Quem preferir, pode realizar doações em dinheiro por meio de transferência bancária, em chave PIX do tipo e-mail ([email protected]) no valor que desejar. O valor arrecadado será revertido na compra de alimentos para as cestas básicas.

A entrega dos donativos será realizada no dia 24 de fevereiro, na exposição “9 anos Fazendo Careta”, no Quial Tubarão. Natureza Franca, que coordena o Quial Tubarão, destaca que o fator solidário é um ponto muito importante do Festival de Caretas de Tubarão, que faz parte da característica de comunidade da festa. “Desde que existe essa festa, há a doação de cestas básicas. A gente traz essa proposta para que a comunidade se sinta responsável pela realização desse evento e pelas pessoas que vivem aqui de maneira geral”, fala. “Em Tubarão temos famílias em condições mais favoráveis financeiramente e outras menos favoráveis. É importante que não se perca esse espírito de quilombo, de aldeia, em que, se uma família não está bem, a gente tem uma comunidade que não está bem”, diz.