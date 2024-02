ATTOOXXA arrasta multidão e manda 'salve' para o A TARDE | A TARDE

A banda ATTOOXXA desfilou, nesta sexta-feira, 9, no circuito Osmar, do Campo Grande, arrastando um multidão de fãs.

No momento em que cantava o sucesso Tá Gostosin, Raoni Knalha mandou um abraço para o Grupo A Tarde que marcava presença em cima do Trio acompanhando a passagem do trio.

O Carnaval de Salvador chega ao seu segundo dia com uma legião de baianos e turistas curtindo a folia momesca até mesmo debaixo de chuva.

Assista:





🔴 REC A TARDE