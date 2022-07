Bell Marques acha precipitada mudança de circuito do Carnaval

A proposta de mudança do circuito Barra-Ondina pela Boca do Rio ganhou um crítico de peso. Bell Marques, veterano e peso pesado do Carnaval baiano, se pronunciou nas redes sociais e considerou a ideia precipitada. Segundo ele, não basta colocar trio elétrico para se fazer Carnaval.

Bell demonstrou incômodo por não ter sido consultado e defendeu que, antes de se pensar em transferir o circuito se fizesse um pré-carnaval para avaliar os efeitos da mudança. O cantor também destacou o fato de estarmos há dois anos em a folia momesca. "Todos nós estamos esperando aquele Carnaval ali no Farol da Barra", diz o artista.

"Pense num problema" é uma das primeiras declarações de Bell no vídeo postado nesta sábado, 23. O cantor diz que não tem como avaliar o projeto por não ter tido acesso e reclama da falta de consulta por parte da Prefeitura. "Uma pena porque minha vida é o carnaval, tenho grandes blocos e com certeza, por menor que fosse, minha opinião contribuiria pra esse projeto".

Para Bell, a mudança já em 2023 é precipitada. Ele alega que, no circuito Barra-Ondina, "a população já sabe onde ficar, como chegar e como sair". E acrescenta que, mesmo com mais sanitários e opções de transporte, é preciso ver na prática como a mudança será recebida pelo público. "Quem tá pensando que é só botar trio elétrico que tudo vira carnaval, tá com pensamento equivocado".