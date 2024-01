Bilhetes do Expresso Salvador já podem ser adquiridos | A TARDE

Já estão à venda os bilhetes do Expresso Salvador 2024. O serviço de transporte oferecido por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) permite chegar com mais facilidade aos circuitos do Carnaval e os créditos podem ser adquiridos através do aplicativo KIM.

Previstas para começar no próximo dia 22, as vendas foram antecipadas para dar mais conforto aos foliões. Com o app, o usuário pode comprar a passagem pelo QR Code e embarcar utilizando apenas o celular.

Também é possível recarregar o cartão físico adquirido neste ano ou nos anos anteriores. O valor mínimo é de R$ 18 e o máximo de R$ 300, com pagamento por PIX (mediante taxa de conveniência de 10%). Caso não tenha o aplicativo, basta baixar o app no smartphone, fazer o cadastro e adquirir a passagem.

Para comprar a passagem por meio do QR Code, basta selecionar a opção “QR Code” na página inicial no cartão Expresso Salvador e em seguida em “Comprar QR Code”, inserir o valor desejado e realizar o pagamento.

Depois de creditado o saldo, é possível gerar o QR Code selecionando o trecho desejado e, assim, pagar a passagem no validador/bloqueio. Ele ficará disponível durante 12 horas, e se expirar e não for utilizado, o valor volta para a conta e pode ser gerado novamente.

É necessário gerar um QR Code para cada viagem realizada. Já o cartão físico pode ser compartilhado e, para cada cartão, é possível utilizar até dez bilhetes por dia, por qualquer pessoa.

Após o Carnaval, o usuário poderá solicitar que o saldo QR Code seja transferido para um cartão SalvadorCard para ser utilizado nas linhas de transporte municipais. Para isso, clique no menu QR Code, opção “Transferência de Crédito”. A solicitação pode ser feita a partir do dia 19 de fevereiro e ficará disponível até 60 dias após o término da folia.

Postos – Além do aplicativo KIM, o Expresso Salvador também pode ser adquirido no posto do serviço, montado no primeiro piso do Shopping Paralela. A partir desta segunda-feira, 8, outro posto passa a funcionar no Salvador Shopping, e na quarta-feira, 10, no Salvador Norte Shopping, sempre no horário de funcionamento dos centros de compras.

Funcionamento

O Expresso Salvador vai disponibilizar linhas expressas para os circuitos Dodô (Barra/Ondina) e Osmar (Centro), com valor de R$18 por trecho (ida ou volta), partindo dos centros de compras. Os ônibus possuem ar-condicionado e são 100% adaptados, com intervalos de saída a cada 20 minutos. Quem optar por ir de carro até um dos shoppings de partida terá o estacionamento incluso no valor do bilhete.