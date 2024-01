Bloco Alerta Prime anuncia atrações do carnaval | A TARDE

Para além do entretenimento, o Carnaval é sempre uma oportunidade de celebrar e reconhecer as raízes culturais. Nesse contexto, o Bloco Alerta Prime promete agitar o Circuito Dodô (Barra-Ondina), no sábado, 10 de fevereiro, a partir das 20h, com o tema "Bahia Território Africano: do Semba ao Samba".

Na line-up estão o cantor e compositor carioca Renato da Rocinha, oriundo da famosa comunidade carioca. Criado nas rodas de samba desde os seis anos de idade, ele lançou seu primeiro CD, "Qualquer Lugar", em 2010, e o hit "Meu Castelo Tem Um Quarto Só", que acumulou mais de 26 milhões de visualizações.

Outra atração será o grupo baiano Swing do Fora, anteriormente conhecido como Fora da Mídia. Com mais de 20 anos de sucesso, a banda abrange desde clássicos do samba de roda da Bahia até sucessos contemporâneos, com um CD intitulado "Ao Vivo na Feira", lançado no início de 2022.

Mantendo a tradição dos blocos de samba, o Alerta Prime desfila com a indumentária clássica dos sambistas, incluindo a característica fantasia personalizada e o tradicional chapéu panamá.

No primeiro lote, o abadá custa R$ 150 (individual) e R$ 250 (casadinha). As vendas ocorrem na sede do Bloco (Rua Direita da Piedade, nº14, Barris), no Balcão Samba Vivo (2º Andar Shopping Piedade) e pelo site Sympla.





Serviços O que: Bloco Alerta Prime Onde: Circuito Dodô (Farol da Barra/ Ondina) Quando: sábado, 10 de fevereiro de 2024 Atrações: Renato da Rocinha e Swing do Fora Quanto: R$150 (individual) e R$250 (casadinha) 1º lote Vendas: Sede do Bloco Alerta Geral (Rua Direita da Piedade, nº14, Barris, Ssa), Balcão Samba Vivo (2º Andar Shopping Piedade) e pelos site: sympla.com.br Classificação: Livre Outras informações: (71) 3018-5339