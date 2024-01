Bloco Aspiral do Reggae faz ensaio e inicia venda de abadás | A TARDE

Com 14 anos de história no Carnaval de Salvador, o Bloco Aspiral do Reggae presta uma homenagem aos idosos. Considerado um dos blocos mais tradicionais do ritmo no carnaval de Salvador, o Aspiral sairá na segunda-feira 12/2, a partir das 21h, da Rua Chile. Mas antes mesmo do carnaval, será realizado no dia 27 de janeiro (sábado), das 19h às 23h, o “Reggae esquentando para o Carnaval”, um ensaio pré- carnaval com as atrações: Kamaphew Tawa e banda Aspiral do Reggae, Dj Ras Peu e o rapper, Makonnnen Tafari. Como convidados, terão Jo Kalado, Ronaldo Formigão e Banda Brasa Acesa e Yasmin. Ingressos já estão à venda.

O Bloco

O Aspiral do Reggae desfila na Avenida há 14 anos, reunindo 800 amantes do gênero musical. Em 2024, será feita homenagem aos idosos desse movimento, simbolizados pela personagem “Vóvó do Reggae”. A entrega da fantasia será dia 6 de fevereiro - aniversário de Bob Marley - na Casa Cultural Reggae, ao som do Dj Ras Peu e Kamaphew Tawa.

Serviços Quando: 27 de janeiro (sábado), das 19h30 às 23h30

Onde: Praça Jubiabá - Casa Cultural Reggae, Rua do Passo - Pelourinho Quanto: R$10 ou 2kg de alimento Informações: (71) 98776-4388 Carnaval Bloco Aspiral do Reggae Quando: 12 de fevereiro (segunda-feira), a partir das 21h Onde: concentração na Rua Chile Quanto: R$40 (individual); R$60 (casadinha), valor solidário para os associados com carteirinha 3kg de alimentos não perecíveis.