Bloco da Saudade homenageia mulheres sambistas em 2024 | A TARDE

O Bloco da Saudade desfila no Carnaval 2024 com o tema "As damas do Samba - mulheres que engrandecem o samba brasileiro". A agremiação vai homenagear mulheres que estimularam a participação de outras mulheres na cultura popular do samba, e que conquistaram lugar de referência através de muita resistência, como o legado deixado por Tia Ciata, que é de grande influência para mulheres fazedoras de samba da atualidade.

"Vamos eternizar o legado deixado por ela e por mulheres empoderadas, sambistas, precursoras, que transformaram a história do ritmo mais popular do Mundo: o samba. Mulheres que usaram a arte como ferramenta aliada contra a violência de gênero. Vamos homenagear todas as profissões e o nosso maior público: as mulheres representam mais de 70% dos associados", pontua Tanise Cabral, vice-presidente do Bloco da Saudade.

O Bloco da Saudade é o único a desfilar do Circuito Osmar (Campo Grande) ao Pelourinho. O desfile acontece no sábado (10.02) e segunda (12.02), com concentração às 11h e saída às 12h, seguindo do Campo Grande ao Pelourinho. E a terça-feira (13.02) é da pipoca, às 15h, dando a volta no Pelô.

“O Bloco da Saudade proporciona um desfile rico em memórias, seja pelas músicas, instrumentos, ou por ser um bloco de chão de samba, desfilando em horário apropriado para que todos possam participar, agregando cadeirantes, idosos, crianças, jovens, de forma a possibilitar uma inserção social, sem precedentes, da população ao Carnaval de Salvador”, destaca Aniz Cabral, presidente e fundador do Bloco da Saudade.

O Bloco da Saudade foi fundado em 06 de fevereiro de 1986, no bairro da Saúde, com o objetivo de resgatar o samba e os antigos carnavais. Atualmente a banda é composta por 130 músicos, sob a regência do Maestro Abrahão e do Mestre Chico do Garcia.

Local da Sede e vendas:

Endereço da Sede: Largo da Mouraria, número 04 - 1º andar. Bairro Nazaré - Salvador (BA). Referência: em frente ao Quartel General do Exército.