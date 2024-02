Bloco do poder público a serviço dos foliões | A TARDE

O Carnaval é uma festa democrática. Reúne, de um lado, foliões em busca de diversão, e de outro, trabalhadores de vários segmentos que movimentam um imenso mercado de entretenimento. Mas não apenas isso. Há também uma gama de profissionais que labutam na área de infraestrutura e serviços. Eles atuam nos bastidores e podem até passar despercebidos, mas, sem eles, não seria possível colocar nas ruas uma festa das dimensões do Carnaval baiano. Em Salvador e no interior do Estado, equipes estão mobilizadas para garantir segurança e apoio à saúde, sem esquecer de oferecer rede de proteção e canais de denúncia. Esse bloco do poder público está 100% a serviço dos foliões.



Segurança reforçada

Quem vai curtir o Carnaval nos principais circuitos da festa tem em mente duas coisas: diversão e segurança. Enquanto blocos e trios garantem o lazer, o governo do Estado promete reforçar o policiamento para que a festa aconteça em paz. Serão 37 mil policiais civis, militares e bombeiros reforçando a segurança, principalmente onde houver perspectiva de concentração de grandes públicos e nas estradas, com aumento do fluxo de veículos de passeio.

O investimento em segurança é superior a R$ 80 milhões. O governador Jerônimo Rodrigues destacou que mais importante do que os números da Operação Carnaval é o fato de as pessoas escaladas serem capacitadas e estarem orientadas a desempenhar bem as suas funções.

Um Centro Integrado de Comando e Controle vai monitorar o trabalho no Estado, com auxilio de 800 câmeras nos circuitos, sendo 250 de reconhecimento facial. A Operação Carnaval, da Secretaria de Segurança Pública, tem ainda um aparato pronto para maximizar a atuação dos agentes, como o Portal de Abordagem nos acessos aos circuitos, os Postos Elevados de Observação, além das estruturas para policiais e bombeiros.

O secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, destacou que drones serão utilizados nos lugares mais movimentados, oferecendo outra perspectiva da festa. Ele salientou ainda a relevância do Centro Integrado, que conta com profissionais e aparato de 44 órgãos municipais, federais, estaduais, além de empresas privadas, dinamizando o tempo de resposta às ocorrências.

Com maior contingente entre as forças de segurança mobilizadas para o Carnaval, a Policia Militar conta com cerca de 29 mil policiais, em 76 cidades baianas que têm festa de rua, distribuídos de acordo com a dimensão dos eventos. A meta a ser alcançada com a presença ostensiva da PM em pontos estratégicos é prevenir crimes e proporcionar uma sensação de segurança a foliões e trabalhadores.



Abordagem humanizada

Nesse contexto, um curso de capacitação foi oferecido aos profissionais escalados para o Carnaval através da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH). A iniciativa visa incorporar metodologias de atendimento humanizado nas abordagens policiais, aprimorando suas habilidades para garantir os direitos fundamentais de grupos vulneráveis em eventos populares.

O Corpo de Bombeiros contará com 2.785 postos de serviço na capital e no interior, somando 206 integrantes da corporação atuando em viaturas, postos elevados e através de patrulhas. Já a equipe da Polícia Civil escalou 3,6 mil servidores para 12 mil postos de trabalho, com destaque para o trabalho de agentes infiltrados, que estarão em meio à multidão para detectar possíveis atividades criminosas.

E, atendendo uma antiga demanda da Polícia Civil, o Departamento de Polícia Técnica da Bahia (DPT) vai ampliar os serviços de perícias de lesões corporais em vítimas e custodiados nos circuitos da festa, com exames nos próprios postos, agilizando os trabalhos. O DPT terá 360 profissionais escalados, somando mais de 1.282 plantões.

Saúde para todos

A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) planejou mais de dois mil plantões em hospitais na capital e no interior para o Carnaval deste ano. Haverá aumento de equipes médicas, de enfermagem e administrativas, além de reforço dos estoques de insumos e medicamentos, somando um investimento de R$ 3,7 milhões.

Em Salvador, o reforço acontece no Hospital Geral do Estado, no Hospital Geral Roberto Santos, no Hospital Geral Ernesto Simões Filho e no Hospital do Subúrbio. Também as unidades de emergência de Pirajá, Cajazeiras, Curuzu e São Caetano terão escalas especiais de atendimento no período.

Em especial o HGE está preparado para receber casos de desastres ou emergência e tratar mais de 35 pessoas simultaneamente, através do Centro de Atendimento a Múltiplas Vítimas. No interior, os hospitais regionais dos locais onde acontecem as principais festividades receberão reforço, principalmente para emergências.

Para a secretária estadual da Saúde, Roberta Santana, o trabalho visa garantir “assistência à saúde qualificada” para foliões e demais cidadãos viverem o período carnavalesco com tranquilidade. Ela destacou a importância de todos se vacinarem contra a Covid-19, notadamente os foliões que estarão em locais de grande aglomeração. Outra ação preventiva é a campanha de doação de sangue da Fundação Hemoba nas unidades fixas da capital, no Hemóvel e em 21 cidades do interior.

Ecologia e solidariedade

O programa Eco Folia Solidária vai apoiar catadores de materiais recicláveis em uma atuação conjunta entre a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e a Secretaria do Meio Ambiente (Sema). A ação terá o desfile do bloquinho Eco Folia Solidária no Circuito Dodô (Barra-Ondina).



Neste Carnaval, o investimento soma R$ 2,5 milhões, 83% a mais do que em 2023, e vai contemplar 2.400 catadores de materiais recicláveis de cinco cooperativas de Salvador. A ação prevê a distribuição de fardamento adequado (calça, camisa, boné), EPI (botas, luvas, protetor auricular), além de locação de equipamentos e uma equipe técnica para acompanhar a execução do projeto.



Em uma iniciativa intitulada ‘Carnaval Carbono Zero’, equipes da Sema e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) vão atuar nos circuitos para identificar as principais fontes na emissão dos gases do efeito estufa (GEE). O trabalho resultará em um inventário que vai mensurar a quantidade de gases emitidos com a festa.



Os números servirão para estabelecer o plano de compensação, que será executado ao longo de 2024, e para elaborar um projeto de ação visando reduzir a emissão nos próximos eventos. Entre as ações, estão a produção e plantio de mudas, a recuperação de áreas degradadas e a execução de programas específicos junto às cooperativas de resíduos sólidos durante o ano.

Apoio ao turista

Com incremento estimado em 36% nos voos em terminais baianos e perspectiva de receber 2,7 milhões de turistas no período de Carnaval, a Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) estará com receptivos especiais no aeroporto, rodoviária e no porto.



Para receber os visitantes, foram montados diferentes grupos com manifestações culturais afro-baianas e produção de turbantes. Além disso, haverá divulgação de material promocional nos portões de entrada da cidade. O trabalho vai contar com uma equipe de 250 profissionais nos circuitos e principais pontos turísticos, incluindo guias, agentes de informação e supervisores.



Conforme o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar, a folia deve injetar R$ 6,5 milhões na economia do Estado, principalmente em Salvador e cidades onde haverá festa. O movimento representa importante incremento de negócios para empreendimentos dos setores de eventos e turismo, como transporte, hospedagem e alimentação.



Na capital, o Serviço de Atendimento ao Turista (SAT) terá três postos fixos (aeroporto, rodoviária e Pelourinho) e quatro móveis (Campo Grande, Praça Municipal, Barra e Ondina). Em pontos estratégicos no Estado, haverá equipes realizando pesquisas e identificando as demandas que surgem nesta edição da festa para a programar as próximas.



Na avaliação de Bacelar, “as manifestações populares da Bahia atraem a atenção das pessoas e fazem com que venham nos visitar”. O gestor ressalta que houve grande preparação para esse momento. “Em primeiro lugar, garantindo conectividade aérea e rodoviária, e também conectividade marítima para que as pessoas cheguem à Bahia”, enfatizou.

Plantão integrado de proteção social

O Plantão Integrado é coordenado pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) e conta com representantes de órgãos públicos das três esferas de governo, bem como de entidades da sociedade civil. O conjunto de entidades compõe o Comitê de Proteção Integral e terá um ponto no Procon Central, na Rua Carlos Gomes, no Circuito Osmar (Centro). Como novidade deste ano, haverá outro ponto do Comitê na Barra, junto do Edifício NAU, Rua Alfredo Magalhães, 115.

O trabalho articulado foca na prevenção de situações que ameaçam ou levam à violação de direitos. Com intervenções múltiplas e intersetoriais, a iniciativa visa a proteção integral dos públicos prioritários e populações vulneráveis. Participam as secretarias de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi), de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), de Turismo (Setur), e de Políticas para as Mulheres (SPM).

Também fazem parte do Plantão Integrado o Ministério Público do Trabalho, Ouvidoria Geral do Estado, Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego, Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região , Tribunal de Justiça da Bahia - 1ª Vara da Infância e Juventude, Ministério Público da Bahia, Defensoria Pública da Bahia, Prefeitura de Salvador e representações da sociedade civil.

"Vamos trabalhar para assegurar que nenhuma pessoa tenha os seus direitos humanos violados, seja vítima de racismo ou intolerância religiosa”, afirmou a titular da Sepromi, Ângela Guimarães. Enquanto o órgão participa com o Trio das Pretas da tradicional Mudança do Garcia, a SPM estará no Carnaval de Salvador e outras 11 cidades do interior com o bloco ‘Oxe, Me Respeite!’. Para fortalecer a luta contra a misoginia e demais formas de violência de gênero, o bloco vai desfilar no domingo de Carnaval, contando com servidores das secretarias do Estado, da Rede de Enfrentamento à Violência e equipe da Casa da Mulher Brasileira.

A SPM reunirá mais de 100 agentes para a sensibilização e acolhida dos visitantes com informações, material impresso e aplicativo com orientações sobre onde procurar o atendimento. Em tendas instaladas em Ondina e na Praça Municipal, em frente à Câmara de Vereadores, serão atendidas as vítimas da violência de gênero nos circuitos.

Serviço:

Plantão do Carnaval MP-BA





Ligar 127 / 71 31036660 / 6663/6664. Atendimento presencial na Av. Joana Angélica, 1312, Nazaré, das 8h às 20h.



Denúncia violência contra os direitos humanos

Ligar 100



Denúncia violência contra a mulher e população LGBT

Ligar 180



Plantão Judiciário/Central de flagrantes

71 99672 3005 / 71 99684 5787