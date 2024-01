Bloco Sagalera troca doação de leite em pó por fantasia | A TARDE

O carnaval está chegando, e em Salvador, a festa já começa com muito ritmo e solidariedade. O Sagalera, bloco tradicional da Vila Laura, se prepara para abrir as comemorações momescas pelo sexto ano consecutivo, no próximo sábado, 27, às 16h.

O Sagalera teve origem como uma iniciativa de um grupo de amigos frequentadores do icônico Boteco de Cabeludo, localizado na rua Professor Alfredo Rocha, no próprio bairro da Vila Laura. O bloco nasceu da vontade de celebrar o carnaval e, ao mesmo tempo, praticar a filantropia.

No dia 27, a Banda Sagalera, composta por uma animada fanfarra de instrumentos de sopro e percussão, tomará as ruas e vielas da Vila Laura. Com um repertório que abrange desde marchinhas e frevos até os consagrados sucessos do Axé e dos eternos carnavais, o bloco promete animar os foliões.

Sem corda e sem fins lucrativos, o grupo quer brincar o carnaval e, ao mesmo tempo, contribuir com uma causa social. Para fazer parte dessa festa solidária, basta trocar duas latas de leite em pó pela fantasia do Sagalera. Todas as latas de leite arrecadadas serão doadas ao Hospital Martagão Gesteira.

Neste ano, a meta do Sagalera é arrecadar mil latas de leite. Mais informações podem ser consultadas através dos números (71) 98127-7764, (71) 99208-1356 ou (71) 98193-2346 e nas redes sociais, através do perfil @sagaleravila.